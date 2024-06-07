Стоматолог рассказала о симптомах кислотной эрозии эмали зуба

Кислотная эрозия зубов — это стирание эмали, вызванное повышенным содержанием кислот в рационе. В первую очередь, зубы становятся более чувствительны, так как толщина защитного слоя — эмали, снижена, рассказала РИАМО врач-стоматолог общей практики сети клиник DinStom Анастасия Кулагина.

«Также в придесневых областях могут образоваться чашеобразные углубления желтоватого цвета. Желто-коричневый цвет свидетельствует о стирании эмали уже до дентина зуба», — добавила стоматолог.

К такому осложнению может привести частое употребление фруктов и ягод, содержащих в себе большое количество кислот. В совокупности с сахаром они еще более пагубно влияют на эмаль. Огромное количество кислоты содержат и газированные напитки, а также сахара.

«Я думаю, все когда-либо сталкивались со своеобразным «скрипом» зубов после употребления сладких газированных напитков. Это и есть последствия воздействия кислоты на зубную эмаль», — подчеркнула Кулагина.

Для профилактики кислотной эрозии нужно снизить количество кислотных продуктов в рационе. Если все же ребенок употребляет много фруктов, ягод, газированных напитков, то рекомендуется сразу после их приема прополаскивать рот обычной водой.

«А вот чистить зубы после кислых продуктов и напитков рекомендуется не сразу, а через 30-40 минут. Так как воздействие зубной щетки на эмаль, ослабленную после кислот, может усугубить ситуацию», — уточнила эксперт.

Если у ребенка или взрослого заметили эрозию эмали, необходимо обратиться к стоматологу. Специалист поможет решить эту проблему.