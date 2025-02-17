Стоматолог рассказала, можно ли выровнять зубы после 40 лет

Стоматолог Радько: зубы для красивой улыбки можно выравнивать и после 40 лет

Ортодонтическое лечение сейчас доступно для людей всех возрастов, В связи с тем, что раньше ортодонтия была не так распространена, на сегодняшний день все больше и больше пациентов в возрасте за 40 лет обращаются к ортодонту, чтобы получить улыбку мечты. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По ее словам, многие взрослые стремятся улучшить свою внешность, включая улыбку. Неровные зубы могут вызывать дискомфорт и желание исправить недостаток для повышения самооценки.

«Ортодонтическое лечение сорокалетнего человека не отличается по срокам от лечения подростка, однако среди взрослых пациентов чаще встречаются случаи с длительным отсутствием зубов и смещением соседних в сторону дефекта. В таких случаях, при ортодонтическом лечении врач должен создать место для имплантов, и прогнозируемое перемещение легче получить с использованием элайнеров в сочетании с микроимплантами», — сказала стоматолог.

Она уточнила, что у взрослых пациентов часто выражены заболевания пародонта, которые характеризуются убылью твердых тканей челюстей, окружающих зубы. В таким случаях лучшим выбором аппаратуры для ортодонтического лечения являются элайнеры.

«Именно на них можно создать 3D модель будущего результата с интеграцией КЛКТ и разработать наиболее щадящие перемещения зубов в более корректное положение. Со временем прикус может измениться из-за естественного износа зубов, потери зубов, заболеваний десен или других факторов. Это приводит к смещению зубов, появлению промежутков между ними или скученности», — добавила Радько.

Как отметила врач, часто взрослых пациентов, которые обладают публичностью и определенным уровнем ответственности, останавливает заметность брекет-системы. В таких случаях элайнеры — лучшее решение, чтобы не откладывать мечту об улыбке своей мечты и не стесняться своей улыбки.