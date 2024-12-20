Стоматолог рассказала, какие новогодние напитки особенно вредны для зубов

Шампанское — это не только символ Нового года, но также источник риска для зубов. Напиток содержит кислоты, разрушающие эмаль, и пузырьки, усиливающие вредный эффект. Об этом РИАМО сообщила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щеткой», — сказала Корнилина.

Глинтвейн: теплая угроза

Глинтвейн — сочетание вина и пряностей, которое хорошо согревает зимним вечером. Однако кислоты и сахара, содержащиеся в нем, повышают пористость эмали, что приводит к ее разрушению.

Чтобы снизить вредное воздействие глинтвейна на зубы, его надо немного остудить, а после выпитого бокала — прополоскать рот водой.

Фруктовые коктейли

Сладкие коктейли, например, «Пина колада» или клубничный дайкири, содержат много сахаров. Такие компоненты оседают на поверхности зубов и создают питательную среду для бактерий, разрушающих эмаль.

«Любите коктейли и планируете дополнить ими праздничный стол? Тогда выбирайте менее сладкие варианты. А чтобы снизить риск для зубов — запивайте напиток водой», — добавила эксперт.

Кофейный ликер

Baileys, Sheridan's, другие ликеры имеют кофейный вкус, поэтому многие люди предпочитают их вместо вина и шампанского. Однако эти напитки наносят зубам двойной вред: кофе окрашивает эмаль, а сахар и алкоголь снижают защитные функции слизистых рта.

Стоит ограничиться небольшой дозой кофейного ликера (до 150 мл). После выпитого бокала — прополоскать рот и почистить зубы.

Новый год — повод для веселья, но не стоит забывать о влиянии алкоголя и газировки на зубы. Нужно выбирать более полезные варианты напитков и соблюдать меру.