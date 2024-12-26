Стоматолог рассказала, как справиться с зубной болью на праздничном ужине

Зубная боль может появиться в любой момент, даже во время праздничного застолья. Симптом не только отбивает аппетит, но и портит настроение. Поэтому важно знать, как быстро устранить зубную боль и не испортить праздник. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Если зубная боль давала о себе знать и ранее (например, по причине кариеса или другой проблемы), то накануне застолья примите обезболивающее средство. Препарат снимет воспаление и поможет на время избавиться от боли. Принимайте лекарство только согласно инструкции, не превышайте дозировку без согласования с врачом и не совмещайте алкоголь с анальгетиком», — сказала Радько.

Если на празднике есть возможность уединиться, то приготовьте раствор с солью и прополощите им рот. В стакане с водой разведите 1-2 ч. л. соли и перемешайте до растворения. Такой метод снимает воспаление и уменьшает выраженность боли. Если интенсивность симптома не уменьшается, то через 1-2 часа прополощите рот снова.

Самомассаж лица и десны вокруг больного зуба значительно снижает выраженность боли. Заведите указательный палец за щеку и слегка помассируйте десну. После этого сделайте массаж щеки с внешней стороны. Массаж стимулирует кровоток и уменьшает напряжение в лицевых мышцах. Перед тем, как выполнять процедуру, не забудьте хорошо вымыть руки с мылом.

«Если под рукой есть 3% раствор перекиси водорода, то разведите его в воде в соотношении 1:1 и прополощите рот. Вместо перекиси водорода можно использовать Мирамистин или Хлоргексидин. Такие средства удаляют налет с эмали, снимают отек, уменьшают выраженность боли», — добавила эксперт.

Чтобы зуб не разболелся еще сильнее — откажитесь от употребления за праздничным столом алкоголя, мясных горячих блюд, холодных десертов и закусок, которые могут ухудшить самочувствие.