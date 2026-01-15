Стоматолог рассказала, как правильно выбрать зубную пасту для детей

Выбор зубной пасты для детей — важная задача, которая встает перед каждым родителем. Детская эмаль гораздо более уязвима, чем у взрослых, и неправильный уход может привести к проблемам с зубами. Как правильно выбрать пасту для ребенка, сообщила РИАМО член отраслевой экспертизы бренда APADENT, детский врач-стоматолог Екатерина Кузнецова.

По словам врача, ключевым моментом при выборе пасты является возраст ребенка. Для детей до 3 лет рекомендуется использовать зубную пасту с низким содержанием фторидов — около 1000 ppm, в количестве «рисовое зернышко». Это связано с тем, что в этом возрасте дети еще не контролируют глотание, поэтому важно соблюдать не только концентрацию, но и объем пасты. Для детей старше 6 лет подходят пасты с содержанием фторидов 1000–1450 ppm. Такая концентрация считается нормой и обеспечивает эффективную профилактику кариеса и поддержку минерализации эмали при регулярной гигиене.

Зубные пасты для детей должны быть не только безопасными, но и приятными на вкус. Это поможет ребенку выработать привычку чистить зубы на регулярной основе. Важно, чтобы паста не содержала агрессивных компонентов, таких как сульфаты, которые еще могут раздражать слизистую оболочку.

При выборе детской зубной пасты особое внимание стоит уделить ее составу. Паста должна быть мягкой по абразивности, поскольку эмаль у детей тоньше и более чувствительна, чем у взрослых, и не требует агрессивной чистки. Оптимально, если в составе пасты присутствуют кальций или другие реминерализующие компоненты. Они способствуют укреплению и поддержанию прочности эмали, а также помогают справляться с ежедневными нагрузками, связанными с приемом пищи, напитков и образованием налета.

«Правильно подобранная паста для детей — это не только защита от кариеса, но и забота о деснах. Она должна предотвращать воспаления и поддерживать здоровье десен, ведь они также важны для общего состояния зубов», — отметила Екатерина Кузнецова.

Эксперт подчеркнула, что правильный выбор зубной пасты для ребенка зависит от его возраста и от состава пасты. Соблюдая эти простые, но важные рекомендации, родители могут обеспечить своим детям безопасный и эффективный уход за полостью рта, минимизируя риск стоматологических проблем в будущем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.