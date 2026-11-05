Стоматолог рассказала, как облегчить внезапную зубную боль

При зубной боли нужно бережно очистить полость рта, принять обезболивающее по инструкции и не жевать больной стороной, рассказала стоматолог-терапевт Диана Неведина, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста клиники InWhite Medical, остатки пищи в кариозной полости усиливают давление на нервные окончания и поддерживают воспаление. Бережная гигиена помогает убрать этот раздражитель за 2–3 минуты.

Нельзя греть больное место, применять агрессивные народные средства и самостоятельно назначать антибиотики: это может ускорить распространение инфекции и вызвать ожоги слизистой.

Отек лица, высокая температура, затрудненное глотание и резкая боль при надкусывании требуют экстренного обращения к врачу. Эти признаки могут указывать на гнойные осложнения — абсцесс или флегмону. Промедление на несколько часов грозит распространением инфекции на шею и средостение. В крупных городах дежурные стоматологические кабинеты работают круглосуточно.

Даже если боль прошла, визит откладывать нельзя: воспаление может лишь временно затихнуть. Домашние меры облегчают симптомы на 4–8 часов, но не устраняют причину. Кариес, пульпит и периодонтит требуют осмотра, рентгена и лечения. Задержка повышает риск потери зуба.

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