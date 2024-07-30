Стоматолог рассказал, сколько имплантов можно поставить за один раз

За одну операцию нужно поставить столько имплантов, сколько необходимо конкретному пациенту. При этом нужно учитывать вводные данные, сообщил РИАМО основатель и владелец Института базальной имплантации, главный стоматолог и хирург-имплантолог Андрей Шмойлов.

«Желательно успеть все сделать за один прием, поскольку любая операция — стресс для организма, поэтому лучше не затягивать процесс на несколько месяцев или лет», — сказал Шмойлов.

Он подчеркнул, что для установки имплантатов должны быть соблюдены следующие условия: проведение адекватной анестезии, наличие необходимых инструментов и материалов, психологическая готовность пациента и настрой команды хирургов.

Также, по словам стоматолога, нужно учитывать вводные данные. Если пациент или хирурги не готовы к проведению большой операции, то стоит ограничиться более скромным количеством имплантов.

Хирург-имплантолог посоветовал выбирать те медицинские центры, где есть возможность установить большое количество имплантов в сжатые сроки. Таким образом, лечение пройдет качественно и исключит повторные вмешательства, что благоприятно скажется на здоровье пациента.

«Если клиника не проводит большие операции, то пациент сможет установить только 2 или 4 импланта за раз. В ситуации, когда необходимо полное протезирование одной или двух челюстей, такое лечение растянется надолго», — отметил специалист.

Шмойлов добавил, что подобный подход не соответствует ни требованиям современной медицины, ни ожиданиям пациента. В таком случае лучше выбрать другую профессиональную клинику.