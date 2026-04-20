Стоматолог рассказал о связи кариеса и болезней сердца

Хронические воспаления в полости рта, включая кариес и заболевания пародонта, способны влиять на весь организм. По словам стоматолога-хирурга, имплантолога и пародонтолога Арама Давидяна, в ротовой полости обитает более 500 видов болезнетворных микроорганизмов.

При отсутствии лечения бактерии проникают в кровоток через поврежденные ткани десен и распространяются по организму.

«Попадая в сосудистое русло, патогены могут участвовать в формировании атеросклеротических бляшек и повышать вероятность тромбообразования. В ряде случаев они становятся причиной развития инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. Это тяжелое заболевание требует сложного лечения и нередко диагностируется уже на поздних стадиях, поскольку может маскироваться под другие патологические состояния», — пояснил врач в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что своевременное лечение зубов снижает риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Кардиологи нередко рекомендуют пациентам пройти стоматологическое обследование и устранить хронические очаги инфекции.

«Снизить риски помогают базовые профилактические меры. Нужно прежде всего нормализовать питание. Увеличиваем долю овощей и фруктов в рационе, ограничиваем простые сахара. А достаточное потребление воды поможет поддерживать здоровье зубов. Кроме этого, не помешает отказ от курения и алкоголя. Табачный дым ухудшает кровоснабжение десен, снижает местный иммунитет, а частое употребление спиртных напитков может нарушать баланс микрофлоры и способствовать развитию воспалительных процессов. Также необходимо ежедневно чистить зубы, правильно выбирать аксессуары для ухода и гигиенические средства и регулярно проводить стоматологическую гигиену, устраняя бактериальный налет», — советует Арам Давидян.

