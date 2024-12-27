Стоматолог Радько: алкоголь вызывает разрушение зубной эмали

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько заявила, что алкогольные напитки, особенно с сахаром или кислотами — шампанское, коктейли и вино вызывают разрушение зубной эмали и воспаление десен, но их вредное воздействие можно уменьшить, сообщает Газета.ru .

По ее словам, защитить зубы поможет вода: нужно регулярно запивать ею алкоголь, чтобы снизить кислотное воздействие и поддержать баланс слюны, а также нужно ограничить употребление продуктов с высокой кислотностью — лимонов и солений.

«Закуски вроде цитрусовых, солений или сладостей усиливают вредное воздействие, так как их химический состав усугубляет эрозию эмали», — отметила доктор.

Кроме того, алкоголь вызывает сухость во рту, это снижает защитные свойства слюны. Врач рекомендует обязательно чистить зубы перед сном после застолья.