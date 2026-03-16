Стоматолог предупредил о рисках зубных туров в Турцию и Азию

Желание быстро и дешево сделать виниры за границей может привести к серьезным последствиям, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«На основе моего опыта и того, что я видел из практики коллег и пациентов, могу сказать следующее. Турция — это не стоматологическая держава. Там великолепно делают пересадку волос, это да, их конек. Но стоматология... Там работает маркетинг, а не медицина», – сказал Матюхин.

Он добавил, что в начале 2000 годов были популярны туры «сделать зубы за несколько дней» именно в Китае. Туда возили возили автобусами.

«Я видел результаты — ничего хорошего. Я бы не рисковал. Также я наблюдал за работой чешских коллег у нас в России. Возможно, мне не повезло, но европейского качества я не увидел», – отметил стоматолог.

По мнению Матюхина, Израиль – тоже спорный вариант. Очень много выходцев из СССР и переселенцев из России.

«Сильной разницы в работе я не заметил. Медицина в Израиле вообще сильная и очень хорошо развито производство дентальных имплантов. Не то чтобы плохо, но и не тот уровень, ради которого стоит лететь за тридевять земель. Плюс цены там уже европейские», – предупредил стоматолог.

Врач рассказал, что в Японии очень достойная стоматология. Но виниры в у них в культуре не так популярны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.