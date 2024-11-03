В Новороссийске супруги получили гнойное воспаление вместо виниров за 2 млн рублей

Семейная пара лишилась здоровых зубов и получила смещение челюсти с гнойным воспалением в частной клинике Новороссийска. При этом стоимость услуг составила 2 млн рублей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в известной клинике «Голливуд». По словам Дениса, они вместе с женой решили придать передним зубам эстетический вид и обратились в клинику к стоматологу Левону М. Врач убедил супругов установить виниры за 2 млн рублей, хотя изначально они это не планировали.

Однако вместо красивой улыбки Денис с женой получили большое количество проблем. На первом этапе стоматолог провел процедуру по удалению нервов. после этого Дениса начали мучать сильные головные боли, а также воспалились и кровоточили зубы, образовались гнойные нарывы.

После установки виниров зубы искривились и завалились внутрь. Специалист признал плохое качество предоставленной услуги и пообещал исправить ситуацию, однако этого не произошло. Пострадавшие приняли решение обратиться в суд.

Медицинский юрист Николай Чернышук рассказал, что исправление последствий некачественной установки виниров обойдется в 3 млн рублей. При этом судебное разбирательство длится уже больше года. На кануне суд встал на сторону потерпевших и обязал стоматолога выплатить им 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что 44-летняя пациентка скончалась после операции по липосакции в клинике Петербурга. При этом врачи уверяют, что у погибшей оторвался тромб.