В клинике Петербурга назвали причину смерти пациентки после пластики

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В клинике Петербурга заявили, что пациентка умерла из-за оторвавшегося тромба

В Петербурге 44-летняя пациентка, погибшая после операции по липосакции, заплатила хирургам 700 тыс. рублей. Врачи уверяют, что у нее оторвался тромб, сообщает SHOT .

Женщина работала контролером качества в компании, производящей керамику. Она была недовольна фигурой после вторых родов, поэтому накопила денег на липосакцию.

Хирургов пациентка выбирала самостоятельно, изучая отзывы. В итоге она решила оперироваться в «Своей клинике», которая находится на улице Матроса Железняка.

Операцию провели 31 октября. Утром 1 ноября главврач при обходе нашел пациентку в палате без сознания. В 10:30 у женщины остановилось сердце. Полчаса пациентку пытались реанимировать, но она скончалась.

Сейчас следователи проверяют медклинику. Хирурги заявили семье, что липосакция не привела к смерти, у женщины оторвался тромб.