У погибшей в клинике пластической хирургии в Петербурге остались двое детей

Погибшая пациентка петербургской клиники несколько лет не решилась на операция, она хотела улучшить свою внешность после родов. У погибшей 44-летней женщины остались две детей и муж, сообщает « Фонтанка ».

«Двое родов было. Живот растянут. Плюс кесарево было. Два кесаревых. Мышцы разрезаны. Живот не убирался», — рассказал муж погибшей.

По его словам, семья забила тревогу, после того, как женщина перестала выходить на связь, а клинике не отвечали на звонки. После того, как он приехал на месте, дверь ему открыли не сразу.

У погибшей остались двое детей: 21-летняя дочь и 14-летний сын.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии в Петербурге. Женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка.