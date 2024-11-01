СК: в Петербурге женщина умерла в клинике пластической хирургии
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии в Петербурге, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.
Женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка.
По предварительной информации, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня она умерла.
Проводится доследственная проверка, причины смерти устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Камчатки захотела сделать модные «лисьи глазки» и обратилась в московскую клинику. Там ей изуродовали лицо за 620 тыс. рублей.