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СК: в Петербурге женщина умерла в клинике пластической хирургии

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии в Петербурге, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.

Женщина скончалась в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка.

По предварительной информации, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня она умерла.

Проводится доследственная проверка, причины смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Камчатки захотела сделать модные «лисьи глазки» и обратилась в московскую клинику. Там ей изуродовали лицо за 620 тыс. рублей.