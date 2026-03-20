Стоматолог Поляков назвал пародонтит «тихой эпидемией»
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Кирилл Поляков заявил, что пародонтит может годами разрушать ткани вокруг зуба без острой боли и явных симптомов, сообщает Газета.ru.
Пародонтит стоматологи называют «невидимой эпидемией». Заболевание развивается постепенно и долгое время почти не беспокоит человека, хотя приводит к серьезным последствиям.
«Начинается все с мелочей — при чистке щеткой десны вдруг подтекают кровью, во рту появляется неприятный запах и какой-то странный дискомфорт. Большинство из нас легко спишут это на плохую щетку или невнимательную чистку. Ну подумаешь — переусердствовал утром. Но вот в эти стираемые из памяти моменты закладывается очаг хронического воспаления — как заноза, которая незаметно гноится годами», — объяснил Поляков.
По его словам, при пародонтите страдает не сам зуб, а ткани вокруг корня — связочный аппарат и костная опора. Когда зуб начинает шататься, речь часто идет уже не о пломбах, а о его сохранении.
Чаще признаки болезни выявляют у людей старше 35 лет. Риск повышают курение, хронический стресс, сахарный диабет и наследственная предрасположенность. Врач также отметил связь воспаления десен с заболеваниями сердца и сосудов.
«Хорошая новость в том, что все поправимо — особенно если поймать пародонтит в самом начале пути», — заявил Поляков.
Профессиональная чистка, контроль состояния пародонтальных карманов и современные методы лечения помогают остановить процесс и сохранить зубы.
