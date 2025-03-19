Стоматолог Подмосковья провела мастер-класс по правильной чистке зубов у детей

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) на базе детской поликлиники № 3 врач-стоматолог Светлана Быковская провела интерактивный мастер-класс для детей и их родителей, посвященный правильной гигиене полости рта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие прошло в рамках регулярных профилактических осмотров и было направлено на повышение осведомленности о важности ухода за зубами с раннего возраста. На приеме детский доктор в доступной и увлекательной форме рассказала о принципах правильной чистки зубов, продемонстрировала различные техники и дала индивидуальные рекомендации каждому ребенку. Особое внимание было уделено выбору зубной щетки и пасты, а также необходимости регулярного посещения стоматолога. Дети с удовольствием участвовали в практических занятиях, используя модели челюстей и специальные инструменты.

«Формирование правильных привычек ухода за полостью рта с детства — залог здоровья зубов на всю жизнь. Кариес — одно из самых распространенных заболеваний у детей, и его профилактика начинается с ежедневной гигиены и сбалансированного питания», — подчеркнула специалист.

Родители получили ценные советы о том, как привить ребенку привычку к регулярной чистке зубов и контролировать этот процесс. Доктор развеяла распространенные мифы о детской стоматологии. Обсуждались также вопросы прорезывания зубов, использования фторсодержащих средств и профилактики заболеваний десен. Регулярные осмотры позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

В каждой из трех детских поликлиник, входящих в состав МОЦОМД, работают стоматологические кабинеты. Чтобы записаться к стоматологу на прием, необходимо воспользоваться одним из доступных способов: через портал государственных услуг Московской области; мобильное приложение «Госуслуги Московской области»; единый кол-центр Минздрава Московской области по номеру: 8 (800) 550-50-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.