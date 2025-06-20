Стоматолог перечислила самые вредные напитки для зубов

Кофе, чай и газировка оказывают очень негативное влияние на эмаль зубов. Ее разрушение сопровождается вымиранием минералов и микроэлементов, что отражается на внешнем виде зуба: могут образовываться трещины или меняться цвет, рассказал РИАМО стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

«Параллельно может повышаться чувствительность зубов — они реагируют на холодное, горячее, соленое или острое. Любое нарушение кислотно-щелочного баланса в полости рта снижает защитные свойства организма, из-за чего во рту начинают активно распространяться бактерии. Как следствие, развивается кариес и заболевания десен. Серьезное влияние на здоровье эмали могут оказывать различные напитки», — сообщила Кадиева.

Все дело в сахаре, который контактирует с эмалью. Углеводы является основным субстратом питания микроорганизмов зубной бляшки (налета). А продукты жизнедеятельности бактерий приводят к кариесу.

Кроме того, в газированных напитках довольно много кислот. Они могут вымывать микроэлементы из зубов, менять их цвет.

«В составе кофе и чая содержится большое количество дубильных веществ — танинов, которые влияют на цвет зубов. Кофе, помимо окрашивания, может влиять на кислотность среды, тем самым делая эмаль рыхлой», — отметила специалист.

Также частое употребление кофе и чая приводит к избыточному образованию пигментированного налета и, как следствие, повышается риск развития кариеса и заболеваний десен. Если чай и кофе употреблять с сахаром, то возникает такой же риск развития кариеса, как и с газированными сладкими напитками, заключила эксперт.