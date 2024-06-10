Стоматолог перечислил ошибки при уходе за полостью рта

Врач-стоматолог Алексей Антипенко подчеркнул, что при уходе за полостью рта лучше всего использовать щетки средней жесткости. По его словам, чересчур жесткое изделие может привести к истончению десны и стиранию эмали.

Специалист также предостерег пациентов с пломбами, коронками или винирами от приобретения звуковых и ультразвуковых щеток.

«Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений каких-то фиксирующих компонентов», — объяснил медик в интервью радио Sputnik.

Эксперт порекомендовал взрослым и детям старше шести лет обратить внимание на пасты со фтором. При этом рот следует не полоскать, чтобы на поверхности зуба образовалась защитная оболочка, указал Антипенко.

Врач подчеркнул, что зубочистки, в свою очередь, могут навредить полости рта, например, травмировать мягкие ткани. Он добавил, что альтернативой им послужат ирригаторы и межзубные щеточки.