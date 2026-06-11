Стоматолог опроверг способы вырастить зуб медитацией и массажем

Стоматолог-хирург Арам Давидян заявил, что медитации, мантры и массаж десен не могут вернуть утраченный зуб.

Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал, что вокруг идеи выращивания зубов возникла индустрия. По его словам, чем сильнее желание человека вернуть утраченный зуб естественным путем, тем больше появляется обещаний о простом решении.

«Желание поверить в такую возможность вполне понятно. Потеря зуба воспринимается человеком как окончательная утрата, а перспектива вернуть его естественным путем выглядит гораздо привлекательнее любой, даже самой современной технологии. Именно поэтому подобные обещания находят аудиторию», — пояснил Арам Давидян в эфире радио Sputnik.

Врач отметил, что достоверных клинических исследований о выращивании полноценного зуба с помощью медитаций, мантр, массажа десен или похожих практик нет. Если бы такой результат получили, это стало бы одним из крупнейших событий в мировой медицине.

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