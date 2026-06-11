Что делать и куда жаловаться на лай и вой соседской собаки

В многоквартирных домах шум – одна из самых острых проблем. И довольно часто люди жалуются на то, что соседская собака круглосуточно воет или постоянно будит по ночам громким лаем, мешая нормальной жизни. Что делать, если соседство с шумным псом стало невыносимым – рассказываем в материале РИАМО.

Какие законы нарушают владельцы шумных собак Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори Закон «Об ответственном отношении к животным» Проживание животных в многоквартирном доме регулируется законом «Об ответственном обращении с животными…». В документе указано, что владельцы должны «соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные». Стоит помнить, что самый частый аргумент хозяев – «Это же животное, я не могу за него отвечать» – здесь не работает. По закону именно хозяин отвечает за поведение животного и обязан заботиться о том, чтобы питомец не нарушал общественный порядок. «Закон о тишине» Лай, вой и иной шум, производимый собакой, может также нарушать так называемый «закон о тишине». В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, это касается как многоквартирных домов, так и придомовой территории, а также площадок для отдыха. В Московской области тихие часы в будни – с 21:00 до 8:00, в выходные – с 22:00 до 10:00, также существует обеденное время тишины – с 13:00 до 15:00. Эти правила действуют не только в районах многоэтажной застройки, но и в частном секторе: громкий лай дворового пса в неурочное время также подпадает под действие закона. В Москве нарушителям (в том числе владельцам собак) грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. В Московской области штрафы выше: при первом нарушении – от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года – 4 тысячи рублей, при третьем и последующих – 5 тысяч рублей.

Поговорите с владельцем собаки Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори В первую очередь имеет смысл побеседовать с хозяином животного. При этом не стоит начинать разговор с претензий и агрессии: скорее всего, в этом случае человек займет оборонительную позицию или станет нападать в ответ. Подготовьте свои аргументы, начните общение без намерения затеять скандал. Объясните, что именно вам не нравится (слишком громкий лай, ежедневный вой, шум по ночам). Возможно, уже на этом этапе удастся найти компромисс.

Заручитесь поддержкой соседей Фото - © Лариса Вишневская / Фотобанк Лори Если собака за стенкой действительно шумная и делает жизнь в квартире невыносимой, скорее всего, она мешает не только вам. Постарайтесь узнать у соседей их отношение к лаю или вою, готовы ли они поддержать вас при обращении к хозяину собаки. Если вы не знакомы с соседями (в больших новостройках такое не редкость), можно положить записки (с предложением обсудить шум) в почтовые ящики квартир, соседствующих с проблемной. Поднять вопрос можно в соседском чате, которые сегодня есть почти у каждого дома. Опять же, важно соблюдать нейтральные, вежливые интонации: скандальных незнакомцев большинство людей стараются избегать и совместных дел с ними не иметь. Можно также обратиться к руководству управляющей компании или ТСЖ: они имеют право провести беседу с владельцами шумной собаки, но этим их полномочия ограничиваются. Впрочем, показания работников управляющей компании или переписка с ними могут пригодиться, если дело дойдет до суда.

Сделайте аудио- и видеозаписи Фото - © Ekaterina Demidova / Фотобанк Лори Чтобы доказать, что собака шумит во внеурочное время или лает слишком громко, имеет смысл записать видеоролики с привязкой ко времени суток. Аудиозапись тоже подойдет, но она менее информативна. Видеоролик же позволит продемонстрировать, что лай: доносится именно из той квартиры, к хозяину которой вы намерены обратиться,

раздается в то время, которое упоминается в «законе о тишине»,

действительно очень громкий и создает дискомфорт для окружающих. Идеально, если видеозапись вы будете вести с измерителем шума. В документах СП 51.13330.2011 и ГОСТ 12.1.036-81 указано, что максимально допустимый шум в дневное время – от 40 до 55 децибел, в ночное время и «тихий час» – от 30 до 45 децибел.

Обратитесь к участковому или по телефону 102 Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Обращение в полицию не всегда действенно, так как правоохранители должны оказаться на месте именно в тот момент, когда собака лает или воет. Но если вам повезло и полицейские зафиксировали нарушение, они проведут с хозяевами собаки разъяснительную беседу или составят протокол. Примерно такие же последствия будет иметь обращение (заявление в письменной форме) к участковому. Он также может провести с хозяевами шумного пса разъяснительную работу и составить протокол о нарушении.

Подайте на соседей в суд Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Если вышеперечисленные меры на хозяев собаки воздействия не оказали, вы можете направить личный или коллективный иск в суд. Для этого придется собрать доказательную базу: видео- или аудиоролики, заключение о замерах шума, показания свидетелей (других соседей, которые согласятся выступить в суде), письменные обращения к участковому и ответы на них. Если вследствие постоянного шума у вас появились проблемы со здоровьем, например, гипертония или бессонница, к иску имеет смысл приложить справки от медиков (терапевта, невролога, кардиолога и т.д.).