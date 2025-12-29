Стоматолог объяснила, о каких проблемах может говорить боль при жевании

Стоматолог Кочиева: боль при жевании может указывать на серьезные проблемы

Многие пациенты воспринимают дискомфорт при жевании как незначительное проявление кариеса и не спешат обращаться к врачу. Однако такой симптом может свидетельствовать о гораздо более серьезных проблемах, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Замира Кочиева.

«Одной из возможных причин является пульпит — воспаление нервно-сосудистого пучка внутри зуба. В этом случае боль становится особенно выраженной при воздействии давления, горячего или холодного. Еще одна частая причина — пародонтит, при котором воспаляются ткани вокруг зуба. Это приводит к расшатыванию зуба, кровоточивости десен и повышенной чувствительности при жевательной нагрузке», — рассказала Кочиева.

По словам врача, стоит учитывать и риск механических повреждений: боль может возникать при микротрещинах, сколах, последствиях травмы. Неприятные ощущения при жевании также возможны некачественно поставленных пломб, коронок или протезов. Воспаление слизистой оболочки полости рта также может вызывать боль во время еды.

Врач подчеркнула, что, если дискомфорт появляется регулярно, важно не откладывать визит к стоматологу. Специалист сможет определить источник боли и предложить оптимальный план лечения.

«Игнорирование симптомов или попытки устранить их самостоятельно нередко приводят к развитию осложнений и более сложному вмешательству в будущем», — заключила Кочиева.

