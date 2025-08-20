Стоматолог объяснила, может ли кариес передаваться через поцелуи

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко заявила, что при поцелуе передается не кариес, а бактерии, ведущие к кариесу, пишет «Газета. Ru» .

Кариес — это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба, сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина. В результате этого и образуются кариозные полости.

«При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы», — уточнила Ростовенко.

Врач призвала уделять достаточное внимание гигиене полости рта, особенно если во рту установлена ортодонтическая аппаратура.

«Рекомендуется сократить употребление углеводистой пищи, которая способствует развитию кариесогенных бактерий. А вот твердые овощи и фрукты, напротив, способствуют очищению поверхности зубов. Не стоит пренебрегать очищением межзубных промежутков ершиками, зубной нитью и ирригаторами, так как эти области являются труднодоступными для чистки и наиболее вероятными местами развития кариеса», — заключила стоматолог.