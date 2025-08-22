Стоматолог объяснила, какая есть связь между болями в спине и зубах

На первый взгляд, кажется, что зубы и спина никак не связаны между собой. Однако это не так, боли в спине могут быть следствием проблем в ротовой полости и наоборот. Об этом РИАМО сообщила стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», к.м.н. Наталья Юрченко.

По ее словам, одна из причин — так называемая совместная иннервация, то есть пересечение нервов, ведущих от зубов и десен к другим частям тела, включая спину. Поэтому при наличии воспаленного участка в ротовой полости импульс от него может передаваться в другую зону — например, в спину или шею. Данное явление называется рефлекторной болью.

«При таких проблемах, как кариес, воспаление корня зуба или пародонтит, активируются болевые рецепторы в области рта, и нервный сигнал может передаваться другим участкам тела, вызывая болезненные ощущения за пределами полости рта», — объяснила Юрченко.

В добавок к этому, как рассказала врач, зубная боль может вынудить человека к изменению положения головы и жевательного движение, и как следствие, к перенапряжению мышц спины и дискомфорту в пояснице или плечах.

«Кроме того, напряжение в области лица, шеи и плеч, которое затем распространяется вниз по позвоночнику, может быть вызвано проблемами с прикусом или неправильно установленными зубными протезами», — добавила специалист.

Также она обратила внимание, что хронические воспалительные процессы в полости рта оказывают влияние на иммунитет и воспалительные маркеры, что может усугублять мышечные боли и другие проблемы, включая боли в спине.

«Связь между состоянием зубов и болями в спине — не такая очевидная, но реальная. Поэтому если вы страдаете от болей в спине и при этом есть стоматологические проблемы, обязательно стоит пройти комплексное обследование. Иногда восстановление зубов или коррекция прикуса помогает снять напряжение и улучшить общее самочувствие», — подытожила Юрченко.