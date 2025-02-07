Стоматолог объяснила, как защитить зубы от кариеса и сохранить эмаль

Чтобы зубы были здоровыми и не стирались, достаточно соблюдать простые правила: правильно чистить их и регулярно ходить на осмотр к стоматологу, сообщила РИАМО врач – стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Алина Дмитрова.

9 февраля будет отмечаться Международный день стоматолога. Причем в некоторых странах этот праздник известен как День зубной боли.

«Кариес и стирание эмали можно предотвратить. Главное — регулярно чистить зубы и вовремя посещать стоматолога. Для восстановления эмали сегодня есть много специальных паст и гелей. Они содержат вещества, которые помогают укреплять зубы, например, кальций и специальные белки», — рассказала Дмитрова.

Она отметила, что если зубы здоровые, то никакие продукты им нестрашны. Но, например, частое употребление сахара повышает риск диабета, кофе может спровоцировать гипертонию и проблемы с сердцем, а кислые продукты — раздражение желудка.

«Наш организм умеет предупреждать нас об опасности. Если после сладкого или кислого зубы вдруг начинают болеть, это может быть сигналом не только о проблемах с эмалью, но и о других неполадках в организме», — пояснила специалист.

Дмитрова подчеркнула, что чистка зубов необходима, чтобы бактерии не разрушали эмаль. В правильной среде, например, при достаточном уровне кальция эмаль восстанавливается, особенно если использовать специальные укрепляющие пасты.

«Но даже хорошая гигиена не всегда спасает. На разрушение эмали влияют не только бактерии, но и стирание зубов, неправильный прикус, скрежет зубами во сне (бруксизм) и вредные привычки. Поэтому даже тем, кто тщательно ухаживает за зубами, не обойтись без регулярного визита к стоматологу. Он подберет щетку и средства ухода, которые лучше всего подойдут именно вам», — заключила врач.