Стоматолог объяснила, как понять, что зубная паста не подошла
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Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина объяснила, какие признаки сигнализируют о том, что зубная паста не подошла, сообщает «Секрет фирмы».
Одним из основных признаков неправильно подобранной зубной пасты является дискомфорт при чистке зубов, отметила врач. Если чувствуется жжение, зуд, сухость во рту или возникает воспаление десен и языка, это может указывать на наличие в пасте аллергенов или компонентов, вызывающих повышенную чувствительность. Особенно это актуально для паст с интенсивными отбеливающими агентами и яркими ароматизаторами.
Если десны стали покрасневшими, отечными или начали кровоточить, стоит задуматься о том, насколько подходит паста, добавила стоматолог. Даже старую пасту следует пересмотреть: в ней могут содержаться агрессивные вещества, способные раздражать мягкие ткани. Часто причины раздражения кроются в лаурилсульфате натрия, обладающем подсушивающим эффектом. В таких случаях рекомендуется попробовать более мягкую пасту для чувствительных десен.
Аллергические реакции на пасту могут проявляться зудом и сыпью в области рта, а также отеком губ и языка. Если они появились после использования новой пасты, следует немедленно прекратить ее применение. Иногда сильные ментоловые добавки могут временно изменить восприятие вкуса пищи и напитков. Если после чистки еда кажется менее вкусной, стоит рассмотреть натуральные пасты, не содержащие сахара и искусственных добавок, порекомендовала Гришина.