Стоматолог объяснила, что нельзя делать при ношении брекетов

Брекеты устанавливаются пациентам для исправления патологий прикуса и зубного ряда. Ограничений для их установки не так много, но тем не менее они есть, сообщила РИАМО стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии» Ирина Аксенова.

Она отметила, что при ортодонтическом лечении на брекет-технике ограничений, связанных с общим состоянием организма, мало. Среди них: острые общие заболевания, депрессивные состояния, химиотерапия.

«Если одно из вышеперечисленного возникло во время ортодонтического лечения, и пациент не может выполнять рекомендации ортодонта, посещать плановые ортодонтические приемы, то брекеты можно снять до наступления стабильного состояния», — рассказала специалист.

Также она обратила внимание, что во время ортодонтического лечения на брекет-технике не рекомендовано употребление твердых продуктов, таких как леденцы, орехи и сухарики. Это связано с тем, что очень твердая пища может привести к поломке системы (отклейка брекетов, деформация дуги).

«Сладкая пища и лимонады не рекомендованы из-за риска развития кариеса. Овощи, фрукты лучше нарезать кусочками, а не откусывать от целого», — добавила ортодонт.

Говоря о том, какими видами спорта нельзя заниматься при ношении брекетов, врач рассказала, что каких-то абсолютных противопоказаний нет. Однако при занятиях контактными видами спорта необходимо использовать индивидуальные защитные капы с возможностью их коррекции при перемещении зубов.

При этом она отметила, что любые поломки в брекет-системе могут привести к смещению зубов, травме слизистой оболочки полости рта и увеличению сроков ортодонтического лечения. В этом случае важно связаться с лечащим ортодонтом, и он исправит ситуацию.

«Пациент сам может заметить поломки и деформации в брекет-системе, так как они достаточно явные: отклейка брекета, деформация дуги. В первом случае возникает подвижность самого брекета, и, как правило, пациенты сами это замечают», — уточнила стоматолог.

Также специалист дала рекомендации по уходу за брекетами, их всего три. Первая — тщательная домашняя гигиена полости рта. Для качественной чистки зубов с брекетами имеются зубные щетки с бороздкой для брекетов, монопучковые зубные щетки, ершики для очищения межзубных промежутков, ирригаторы полости рта. Средства гигиены подбирают ортодонт и пародонтолог, врач-гигиенист.

Вторая рекомендация — соблюдать все рекомендации ортодонта по питанию.

Третья — вовремя приходить на плановые приемы и проводить профессиональную гигиену полости рта. При ортодонтическом лечении она необходима каждые 3-4 месяца.