Стоматолог объяснил, чем чревато долгое отсутствие зубов

Долгое отсутствие одного или нескольких зубов может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и изменение формы челюсти, сообщил РИАМО стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Юрий Калинин.

Из-за отсутствия зубов в челюсти изменяется баланс жевательной нагрузки. Другие зубы начинают смещаться, на них оказывается большее давление, и их эмаль начинает изнашиваться быстрее.

«Если зуб отсутствует длительное время, повышается риск развития аномалий прикуса, перегрузки других зубов, а также происходит постепенная атрофия костной ткани. Это серьезно усложняет возможность установки имплантов в будущем», — объясняет Калинин.

Врач подчеркнул, что костная ткань челюсти напрямую связана с зубом. Когда зуб удален, костная ткань перестает получать необходимую нагрузку и запускается процесс ее рассасывания. С течением времени это приводит к снижению объема и высоты кости, а также к деформации формы челюсти.

Кроме того, длительное отсутствие зубов может повлиять на желудочно-кишечный тракт. Из-за того, что пища переваривается хуже, увеличивается нагрузка на желудок, что, в свою очередь, может вызвать гастрит, панкреатит и другие проблемы с пищеварением.