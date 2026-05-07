Стоматолог Халилбеков назвал 5 привычек, разрушающих эмаль

Врач объяснил, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

После еды кислотность во рту снижается, из-за чего эмаль временно размягчается и теряет минералы. В этот период зубы особенно уязвимы, пояснил стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков.

«После приема пищи уровень кислотности в полости рта снижается, что создает условия для вымывания минералов из эмали. В этот период зубы становятся более чувствительными к внешним воздействиям. При отсутствии правильного ухода процесс реминерализации замедляется, что увеличивает риск кариеса и повышенной чувствительности», — объяснил он.

Первой опасной привычкой врач назвал немедленную чистку зубов, особенно после кислых продуктов и напитков. «Рекомендуется подождать 20-30 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоты и восстановила минеральный баланс эмали», — посоветовал специалист.

Также вредят эмали кислые напитки с pH ниже 5,5, использование зубочисток при микротрещинах, спиртосодержащие ополаскиватели и отказ от очистки межзубных промежутков. Остатки пищи и налет способствуют размножению бактерий и выделению кислот.

Для защиты эмали врач рекомендовал полоскать рот водой, использовать мягкие средства гигиены, жевательную резинку без сахара и регулярно посещать стоматолога.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.