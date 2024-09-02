Столичные медучреждения получили свыше 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

сегодня в 16:58

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что медицинские учреждения столицы, включая больницы и поликлиники, получили более 2,4 млн упаковок медикаментов в рамках офсетных контрактов, сообщает газета «Известия» .

Согласно условиям данных контрактов, инвесторы локализуют свои производственные мощности в Москве. В свою очередь, город обещает приобретение определенной доли их продукции.

«Почти половина заключенных в Москве офсетов приходится на фармацевтическую отрасль. По 3 договорам уже поставляются препараты», — отметил Собянин.

По словам главы города, основное внимание уделяется медикаментам, предназначенным для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных болезней. Также подписаны контракты на изготовление и поставку препаратов для лечения глаукомы, антибактериальных, анальгезирующих средств, антидепрессантов и нейролептиков.

Большинство компаний, подписавших офсетные контракты, работает в особой экономической зоне «Технополис Москва», подчеркнул мэр.

В июне Собянин объявил о намерениях возвести на территории «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» новый биотехнологический комплекс для производства медицинских препаратов.

Площадь нового производственного комплекса составит примерно 38 тыс. кв. м. Будет создано 1,1 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составит 43,7 млрд рублей. Ожидается, что производство заработает в первом квартале 2028 года. На данном предприятии планируется организовать выпуск лекарственных средств, включая препараты на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов.