Стены МОДКТОБа творчески обновили для жителей Подмосковья

Каждый день МОДКТОБ стремится к лучшему, и изменения не остаются незамеченными. Также благодаря поддержке Министерства здравоохранения Московской области в начале 2025 года был завершен косметический ремонт консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На фотографиях можно увидеть, как преобразилось первое травматолого-ортопедическое отделение стационара.

«Мы рады тому, что теперь нашим пациентам будет еще комфортнее и уютнее проходить лечение в обновленных стенах нашей больницы», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Это не наклейки, а ручная роспись, которая стала возможной благодаря невероятному коллективу МОДКТОБ. Креативные идеи и профессионализм сотрудников делают МОДКТОБ по-настоящему уютным местом для маленьких пациентов и их родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.