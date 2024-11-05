Старшая акушерка больницы Подмосковья получила федеральную награду

Почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации старшей акушерке женской консультации Светлане Тымко вручила глава г. о. Домодедово Евгения Хрусталева, отметив ее большой вклад в развитие системы здравоохранения округа и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлана Сергеевна свыше 20 лет работает в женской консультации Домодедовской больницы. В 1983 году она пришла сюда акушеркой сразу после окончания медицинского училища по специальности «Акушерское дело». Позже была назначена на должность старшей акушерки. Ответственность, душевное тепло и бесконечная любовь к профессии и есть залог ее успеха.

С почетной наградой старшую акушерку также поздравили коллеги и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, который подчеркнул, что на таких сотрудников как Светлана Сергеевна равняются молодые кадры. Она с радостью передает им накопленный опыт и знания.

Светлана Тымко, в свою очередь, сердечно поблагодарила руководителя и весь коллектив за сплоченность, взаимопомощь и ежедневную совместную работу на результат: «От всей души благодарю Андрея Анатольевича за содействие в получении мною федеральной награды. Также огромное спасибо за помощь и отзывчивость всем моим коллегам. Мы одна команда, одна семья, в которой искренне радуются успехам», — сказала Тымко.

Для Светланы ее работа — источник вдохновения и счастливые моменты. Особенно когда она видит счастье в глазах мам, которые впервые встречают своих новорожденных детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.