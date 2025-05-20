Стало известно, сколько меда можно съесть в день без вреда для здоровья

Для взрослого человека рекомендуемая безопасная доза меда составляет 1–2 столовых ложки в день, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«В отношении безопасного количества: для взрослого человека обычно рекомендуется не превышать 1–2 столовые ложки меда (15–30 г) в день. Это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и состояния здоровья», — сказал Белоусов.

Он также перечислил наиболее полезные сорта меда. Среди них первое место занимает манука.

«Манука известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Также рекомендую лавандовый мед — он способен успокаивать и помогает при бессоннице. Гречишный, в свою очередь, богат антиоксидантами и может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы», — рассказал врач.

Белоусов отметил, что тимьяновый сорт тоже полезен: он используется для укрепления иммунной системы и как противокашлевое средство.

20 мая отмечается Всемирный день пчел. В этот праздник вспоминают не только о пользе опылителей, но и о проблемах, возникающих на пути их существования в современном мире. Специалисты занимаются мониторингом сокращения популяции отдельных видов насекомых, определением и возможным устранением причин сокращения пчел.