Стало известно, при каких заболеваниях не стоит есть желтый сыр

Сыр является основным источником кальция для человеческого организма. Однако врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова предупредила, что употребление этого молочного продукта следует контролировать, особенно когда речь идет о его жирных сортах.

Некоторые сыры, такие как гауда или маасдам, содержат от 20% до 50% жира, причем это насыщенные жиры животного происхождения. Чрезмерное потребление таких жирных сыров может привести к повышению уровня холестерина в крови, предупредила медик.

«Еще в таких сырах достаточно много соли, что приводит к задержке жидкости в организме, появлению отеков и повышению артериального давления. Плюс соль вызывает синтез гормонов стресса», — сказала Игнатикова в эфире радио Sputnik.

Врач также упомянула, что при некоторых заболеваниях рекомендуется отказаться от употребления желтого сыра. Людям с избыточной массой тела, ожирением, артериальной гипертензией, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как желчнокаменная болезнь или гастрит в стадии обострения, лучше избегать жирных сыров.

Диетолог напомнила, что сыр содержит соль, которая может негативно сказываться на работе почек. В связи с этим людям с хроническими заболеваниями почек также рекомендуется ограничивать потребление сыра, подчеркнула Игнатикова.