Стало известно, почему Седаковой не помогли пластические операции

Недавно на Анну Седокову обрушилась волна хейта из-за внешнего вида, поклонники заметили у звезды грыжу под правым глазом, брыли на лице и дряблость кожи. Пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев рассказал, почему певице не помогли косметологические процедуры, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил эксперт, верхняя часть лица у певицы выглядит хорошо, вероятнее всего, эффекта подтянутости на лбу звезде удалось добиться благодаря эндоскопической подтяжке. Такая процедура также позволяет приоткрыть взгляд, но не сможет справиться с возрастными изменениями на средней трети лица.

Более того, по мнению хирурга, Седакова могла прибегнуть к SMAS-подтяжке лица и шеи, чтобы лицо обрело красивый овал, а вероятность растягивания кожи, в таком случае, снижается. Однако на некоторых фотографиях стали заметны последствия манипуляций с нижнем веком.

«Раньше она была более гладкой и объемной. Скорее всего, ей установили импланты. Одним из частых осложнений орбитальной имплантации является птоз верхнего или нижнего века. Он возникает вследствие перерастяжения тканей или ослабления века. Скорее всего, у певицы и случился этот побочный эффект, который мог ее даже в некоторой степени состарить», — заявил Васильев.

Как предположил эксперт, у певицы мог случиться этот побочный эффект, из-за которого и случился эффект старения. Также хирург отметил, что у Седаковой из-за недавних косметологических вмешательств могла возникнуть склонность к отечности, которая через время спадет и лицо звезды обретет прежний вид.