Стало известно, от какой аллергии можно избавиться с возрастом

Врач Филева: аллергия на молоко или яйца может ослабнуть с возрастом

Некоторые виды аллергии действительно проходят со временем, особенно у детей, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Особенно это касается пищевых аллергий у детей — например, на молоко или яйца. У взрослых такие случаи встречаются реже», — сказала Филева.

Она добавила, что механизм «перерастания» аллергии связан с изменением иммунного ответа: со временем организм может выработать толерантность к аллергену, особенно если его доза минимальна или контакт с ним постепенно снижается.

«Однако аллергия на пыльцу, пылевых клещей или животных редко проходит самостоятельно. Иногда ее симптомы становятся менее выраженными из-за возрастного снижения активности иммунной системы, но это не означает полного исчезновения реакции», — отметила врач.

Филева рассказала, что у некоторых людей аллергия, напротив, прогрессирует: например, аллергический ринит может перерасти в бронхиальную астму. Поэтому даже при ослаблении симптомов важно наблюдаться у аллерголога и не игнорировать лечение.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Цель этого дня — информирование о мерах по профилактике аллергии и ее симптомах.