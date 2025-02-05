Стало известно, может ли избыток сахара в рационе вызвать развитие рака

Исследования показывают, что избыток сахара в рационе может повышать риск некоторых видов рака, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Переизбыток сахара в питании связан с повышенным риском различных заболеваний, включая онкологические. Исследования подтверждают, что большое количество сахара в рационе может увеличить вероятность развития рака поджелудочной и молочной железы», — отметил Белоусов.

Он объяснил, что высокий уровень сахара в крови провоцирует воспаления в организме, а хроническое воспаление — один из факторов риска развития онкологии.

«Кроме того, важно учитывать, что сладкое, особенно перед сном, может ухудшать качество сна. Резкий скачок сахара в крови, а затем его столь же резкое падение вызывают перевозбуждение нервной системы, что может привести к бессоннице, ночным пробуждениям и перепадам настроения», — добавил гастроэнтеролог.

Чтобы избежать таких проблем, Белоусов рекомендует не только сократить количество сахара в рационе, но и не есть сладкое перед сном. Однако, по его словам, небольшая порция натуральных сладостей допустима, если она не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови.

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