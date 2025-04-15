Стало известно, какие медицинские инновации представили на выставке в Шанхае

«На выставке представлены расходные материалы. Более десяти компаний представляют свои разновидности КТ и МРТ. Целый павильон эндоскопии с инструментарием», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Больше всего врача впечатлили гаджеты, которые человек может использовать в домашних условиях самостоятельно для поддержки хронических болезней в долгой ремиссии и ранней профилактики заболеваний. На рынке из подобных продуктов уже представлен пульсоксиметр с искусственным интеллектом, который в течение минут определит риски возникновения заболеваний.

Виноградов также отметил на выставке кольца с датчиками измерения частоты сердечных сокращений и приборы для сбора некоторых анализов в домашних условиях. Кольца уже могут контролировать сатурацию и отслеживать сон, в планах добавить к функционалу прибора измерение артериального давления.

Специалист заключил тем, что за счет ранней профилактики многих заболеваний человечество может приблизиться к отметке продолжительности жизни в 130 лет, также значительно возрастает качество жизни.