Стало известно, как в Санкт-Петербурге решается проблема с ВИЧ-инфекцией

В Санкт-Петербурге, как и в других регионах, ВИЧ-инфекция остается серьезной проблемой, но, по последним данным, ситуация улучшается благодаря профилактическим мерам и доступному лечению. За последние десять месяцев в городе произошло снижение заболеваемости ВИЧ, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ключевым фактором этого успеха стало увеличенное тестирование: почти 1,5 миллиона человек прошли обследование, что значительно превышает аналогичные показатели прошлого года. Повышение осведомленности о важности ранней диагностики также способствует борьбе с инфекцией.

Кроме того, более 86,5% людей, состоящих на учете, получают антиретровирусную терапию, что значительно улучшает их качество жизни и снижает риск осложнений. Регулярные диспансерные осмотры, включая проверки на туберкулез, позволяют выявлять и лечить сопутствующие заболевания.

Особое внимание уделяется профилактике среди детей и подростков. В последние годы количество новых случаев ВИЧ у детей значительно снизилось, в этом году не зарегистрировано случаев передачи вируса от матери к ребенку, что свидетельствует о положительных тенденциях в борьбе с инфекцией.