Стало известно, как распознать признаки депрессии и тревоги

Эмоциональные расстройства, такие как депрессия и тревога, становятся все более распространенными в современном мире. Врач-невролог Елена Мирошник рассказала, как вовремя распознать эти проблемы и сохранить психическое здоровье, пишет «ФедералПресс» .

Невролог объяснила, что депрессия часто сопровождается устойчивым снижением настроения, потерей интереса к повседневной жизни и чувством беспомощности. На неврологическом уровне это состояние может проявляться не только эмоциональными, но и физическими симптомами — головными болями, болью в шее и спине, мышечным напряжением. Эти признаки связаны с нарушением работы вегетативной нервной системы.

Тревога характеризуется постоянным беспокойством и необоснованным чувством страха. Тревожные люди могут испытывать внутреннее напряжение и опасения относительно будущих событий. Эмоциональные проявления тревоги часто сопровождаются учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и затрудненным дыханием, вызванными активизацией симпатической нервной системы.

Эксперт подчеркнула важность своевременного распознавания признаков депрессии и тревоги для сохранения психического здоровья и необходимости обращаться за помощью к специалистам при появлении соответствующих симптомов.