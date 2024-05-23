Стало известно, как распознать и лечить аллергию на грудные импланты

Хирург Решетняк: аллергия на грудные импланты может пройти сама по себе

Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала, что у некоторых пациентов может проявляться аллергия на грудные импланты, которые используются для коррекции формы и размера груди. Хотя силикон и считается гипоаллергенным материалом, реакция на него все же возможна, сообщает «Секрет фирмы» .

Симптомы аллергии могут появиться сразу после установки имплантов или спустя некоторое время. Они включают в себя воспаление, отечность, сыпь, зуд, боль и изменение текстуры или цвета кожи вокруг имплантов.

По словам эксперта, аллергическая реакция может привести к образованию плотной и жесткой капсулы вокруг имплантов, что может потребовать их повторной коррекции у хирурга. Кроме того, воспаление повышает риск развития инфекции и других осложнений.

Решетняк отметила, что в некоторых случаях аллергия может пройти самостоятельно, без необходимости удалять импланты. Врач может назначить антигистаминные препараты или кремы для облегчения симптомов. Однако если реакция организма на импланты сохраняется, может потребоваться их замена.