Стало известно, как повысить настроение при работе в офисе

Работа в офисе в числе прочего может заметно снизить настроение и для профилактики полезно переключаться на другие виды деятельности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Полезно переключать виды деятельности: делать пятиминутные перерывы каждый час, чтобы изменить ритм дыхания, увеличивая выдох вдвое и сосредотачиваясь на дыхании через живот. Также можно сделать паузу и последовательно напрягать мышцы стоп, голеней, бедер и двигаться вверх до головы, а затем обратно», — рассказала Крашкина.

Она объяснила, что это поможет переключить мыслительные процессы на кинестетические при концентрации на ощущениях.

«Очень полезно провести обеденный перерыв на свежем воздухе, обращая внимание на окружающие предметы или слушая звуки города. Используйте по максимуму выходные, радуйте себя чем-то приятным и обещайте повторить это в следующие выходные», — посоветовала психотерапевт.

Крашкина отметила, что офисная работа требует ответственности и совместной работы в коллективе, а также включает в себя сложности межличностного взаимодействия. Однако она также имеет свои уникальные виды нагрузки.

«Обнаружение этих проблем может привести к затруднениям с засыпанием, поверхностному сну, утренней усталости. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению производительности, эмоциональной нестабильности, плохому настроению и бессоннице, образуя замкнутый круг. Недостаток личного пространства, работа в открытых офисах, окружение искусственными материалами, постоянное воздействие света компьютерных экранов — все эти факторы могут привести к усталости и истощению», — предостерегла специалист.

Она уточнила, что люди в результате становятся раздражительными, иногда нетерпимыми, появляются головные боли, снижается концентрация и внимание. Поэтому так важна профилактика.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Задача этого праздника — напомнить людям о важности заботы о своем здоровье.