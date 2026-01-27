Стало известно, как передается вирус Нипах от человека к человеку

Иммунолог Крючков: вирус Нипах может распространяться между людьми через вещи

Вирус Нипах может передаваться от животных и человека к человеку. Однако это будет возможно при ряде условий, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам Николай Крючков.

Инфекция может передаваться от животных к человеку. Подразумеваются летучие мыши и свиньи.

«В случае с летучими мышами (это – ред.) происходит как правило не при прямых контактах, а косвенно. Например, они оставляют свои выделения на фруктах, а люди, когда эти фрукты собирают, не моют их нужным образом, не обрабатывают, соответственно заражаются», — рассказал Крючков в эфире радио Sputnik.

В ситуации со свиньями подразумеваются маленькие хозяйства, фермы. У животных инфекция может передаваться через слюну, мочу.

От человека человеку вирус может передаваться «отделяемо». То есть, будет оставаться на вещах, которые используют несколько людей.

Ранее в Индии зафиксировали первую смерть от нового вируса Нипах. От него нет вакцины.

