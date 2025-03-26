Стало известно, к каким неизлечимым проблемам со здоровьем приводят вейпы

Доцент кафедры терапии Тюменского медуниверситета, главный пульмонолог депздрава Инна Криночкина рассказал, чем вейпы и электронные сигареты могут обернуться для здоровья человека, сообщает «ФедералПресс» .

«Использование электронных сигарет и вейпов может привести к серьезному поражению легких — болезни EVALI (прим. ред. E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury). Причина заболевания — регулярное попадание в бронхолегочную систему паров электронной сигареты, которые содержат различные химические вещества», — заявила эксперт.

Она предупредила, что в некоторых электронных сигаретах содержатся токсические и канцерогенные вещества. На фоне этого заболевания у человека может появиться тошнота, рвота, температура, кашель и одышка. В части случаев все эти симптомы сопровождаются дыхательной недостаточностью, что требует госпитализации в отделение интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Такое воспаление, как отметила Криночкина, может стать хроническим и привести к необратимым последствиям.

Также пульмонолог предупредила, что пациентов лечат и в остром периоде, большая часть пациентов поправляются, но неизвестно, какими окажутся отдельные результаты, например, может начать развиваться фиброз. В зоне риска находятся подростки, люди с ожирением, беременные и пациенты с заболеваниями органов дыхания.

Согласно результатам исследований на животных от влиянии ветров на организм известно, что постоянное курение может негативно сказаться на репродуктивной функции мужчин, может нарушится функция яичников, имплантации и беременности.