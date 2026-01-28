Стало известно, из-за каких ошибок люди после 35 лет стареют быстрее

После 35-летнего возраста кожа человека редко начинает стареть внезапно. К этому возрасту она становится более чувствительной и требовательной: быстрее теряет необходимую влагу, хуже восстанавливается после повреждений, острее реагирует на стрессовые ситуации, погодные условия и особенности образа жизни. Как правило, на этом этапе кожа уже нуждается в комплексном уходе. В разговоре с РИАМО врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук назвала топ-5 ошибок, которые ускоряют процесс старения, и рассказала, как их исправить.

Уход ограничивается домашними средствами

После 35 лет снижается естественная защита кожи: она быстрее становится сухой, хуже реагирует на активные компоненты косметических средств и чаще подвержена раздражениям. Даже качественный домашний уход не всегда способен обеспечить необходимый уровень увлажнения и поддержки качества кожи глубоко внутри.

По мнению Ильчук, в 2026 году косметология — это не альтернатива домашнему уходу, а его логичное продолжение. Базовые процедуры помогают коже поддерживать собственные ресурсы и лучше реагировать на любые уходовые средства.

Нерегулярные и бессистемные процедуры

Единичные посещения косметолога перед важными событиями дают лишь кратковременный эффект и зачастую приводят к разочарованию: сразу после процедуры — отличный результат, а через пару недель все возвращается к исходному состоянию.

Кожа лучше сохраняет свои качества при регулярном и планомерном уходе, а не при эпизодических попытках улучшить ее состояние. Врач подчеркивает, что именно поэтому базовые поддерживающие процедуры становятся для многих не способом подготовиться к особому случаю, а регулярным действием, проводимым спокойно и без стремления сделать все и сразу.

Отказ от аппаратных методик

Аппаратные методики часто выбирают не для достижения кардинальных изменений, а для улучшения общего состояния кожи: выравнивается тон, повышается плотность, лицо выглядит более свежим и отдохнувшим. Эксперт поясняет, что это отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы кожа выглядела ухоженной и здоровой в повседневной жизни, а не только на фотографиях.

Забота только о лице в ущерб шее и рукам

Распространенная ситуация: ухоженное лицо и признаки старения на шее и руках. Кожа шеи и кистей рук обычно более тонкая, быстрее теряет влагу и часто остается без должной защиты.

Ильчук подчеркнула, что при комплексном подходе к уходу за кожей логично распространить привычки ухода и на область шеи и рук, обеспечивая им хотя бы регулярное увлажнение и защиту от солнца.

Ожидание выраженных возрастных изменений

Многие обращаются к косметологу, когда возрастные изменения уже становятся заметными и требуют срочной коррекции. Однако профилактические меры обычно более мягкие и предсказуемые, чем попытки исправить уже существующие проблемы. По мнению эксперта, после 35 лет более эффективна стратегия поддержания: сохранение качества кожи, ровного тона и эластичности, а не героическое исправление накопленных проблем за короткий срок.

По словам Ильчук, кожа после 35 лет не требует радикальных мер. Для нее важны регулярность, бережный уход и четкий план: ежедневный домашний уход и защита от солнца, а также базовые косметологические процедуры по показаниям — такой подход позволяет замедлить процесс старения и сохранить естественную красоту.

