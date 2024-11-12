Стало известно, для кого пневмония особенно опасна

Опасность пневмонии наиболее высока для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, маленьких детей и лиц с ослабленным иммунитетом, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем или диабетом необходимо внимательно следить за своим здоровьем, своевременно принимать лекарства и проходить регулярные консультации у врача», — сказала Бурнацкая.

Она порекомендовала пожилым людям придерживаться графика медосмотров и следить за вакцинацией, ведь с возрастом иммунная система слабеет.

«Для детей особенно важны вакцинация и гигиена. А люди, чей иммунитет ослаблен, — например, пациенты, принимающие иммуносупрессоры или проходящие химиотерапию, — должны избегать людных мест и соблюдать все рекомендации врачей», — подчеркнула терапевт.

Бурнацкая заключила, что для защиты от пневмонии, необходимо следовать принципам комплексного подхода. Вакцинация, гигиена, здоровый образ жизни и медицинские проверки помогают укрепить иммунитет и свести к минимуму риск инфекций.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Этот день появился по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и отмечается с 2009 года.