Стало известно, что самый первый загар на море является самым опасным для кожи

Врач-дерматовенеролог доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Крымского медицинского университета Дмитрий Прохоров предупредил, что первый загар является самым опасным для кожи, сообщает «Крымская газета» .

Прохоров напомнил, что загар является защитной реакцией организма, а не косметическим бонусом. Во время загара ультрафиолет повреждает ДНК клеток, а меланин пытается «залатать дыру». Красивый бронзоватый оттенок со временем превращается в преждевременные морщины, пигментацию и, в худшем случае, в рак кожи.

«Меланома уже вышла на первое место по частоте среди всех онкозаболеваний кожи. Главный провоцирующий фактор — избыточный ультрафиолет. Потому мы и говорим: безопасного загара в классическом смысле не существует», — заявил врач.

Также эксперт предупредил, что большая часть «солнечного капитала» накапливается у человека до совершеннолетия, а к восемнадцати годам набирается до 80% будущих доз УФ-излучения.

Более того, Прохоров заявил, что первый выход к морю — самый травматичный, так как ультрафиолет агрессивен уже весной, а кожа после зимы ослаблена, меланина мало, а процесс репарации замедлен. Стоит придерживаться золотого правила и прятаться от солнца с 10:00 до 16:00. Взрослым достаточно даже 30-40 минут нахождения на солнце.

В часы до 10 утра и после 16 вечера лучи не так активны, но все равно важно обращать внимание на ультрафиолетовый индекс в погодном приложении. При показателе выше трех лучше надеть панаму и нанести солнцезащитный крем. Чтобы перекрыть максимум диапазона вредного излучения врач рекомендовал выбирать крема с SPF от 30 и защитой от UVA и от UVB.