Стало известно, что расторопша может защитить печень от фиброза

Расторопша — эффективное средство для защиты печени от воспалений, токсинов и фиброзов благодаря содержанию активного вещества силимарина. Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, силимарин укрепляет клеточные мембраны и способствует образованию новых клеток, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Он также обладает антиоксидантными свойствами, что помогает снижать уровень воспаления и защищает клетки от повреждений во время воспалительных процессов.

«Он их не восстанавливает, а не дает им сильно разрушаться», — отметила врач.

Силимарин сохраняет целостность тканей и предотвращает образование фиброзов, когда здоровые клетки заменяются рубцовой тканью. Расторопша может использоваться в комплексном лечении и нейтрализует негативное воздействие некоторых лекарств.

При этом она редко вызывает побочные эффекты, за исключением индивидуальной непереносимости. Однако важно учитывать, что неправильно подобранная дозировка может привести к слабительному эффекту, что стоит учесть людям с проблемами стула.