Стали известны лучшие взрослые поликлиники Москвы

В столице опубликован обновленный рейтинг взрослых городских поликлиник, составленный по результатам опроса пациентов, который те могли пройти после посещения медучреждений. Рейтинг возглавил филиал №1 городской поликлиники №220, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточила, что учреждения здравоохранения оценивали по 6 критериям, которые составляют новый московский стандарт поликлиник. Это профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение. Каждый из этих аспектов пациенты могли оценить по 10-балльной шкале после посещения медучреждения.

«Нам было очень важно получить обратную связь от москвичей. Мы еще раз убедились в том, что они активно следят за преобразованиями в жизни города, так как многие жители столицы приняли участие в инициативе. Непосредственно их мнения и впечатления легли в основу обновленного рейтинга, который возглавил филиал №1 городской поликлиники №220», — заявила Ракова.

По ее словам, такие исследования дополнительно мотивируют медорганизации к развитию, позволяют в динамике проследить улучшение системы оказания помощи и дают еще одну возможность вести прямой диалог с пациентами.

На втором месте в рейтинге — филиал №8 консультативно-диагностической поликлиники №121, на третьем — филиал №3 городской поликлиники №220. Обновление рейтинга идет на регулярной основе, а его результаты публикуются на сайте Депздрава Москвы.

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В основу рейтинга ложатся результаты опроса москвичей, которые хотя бы раз в этом году посетили поликлинику. Такие пациенты получали на электронную почту письмо с предложением поучаствовать в исследовании и ссылкой на него.

Проект знакомит горожан с показателями всех взрослых поликлиник Москвы, их общим баллом и оценками по каждому критерию. Своевременно обновленная информация помогает москвичам выбрать поликлинику, в которой они хотели бы наблюдаться, а медорганизации могут применить эти данные для точечного и эффективного совершенствования своей работы.

В новом стандарте московских поликлиник отражены все аспекты оказания первичной медпомощи. Это создание комфортных условий для пациентов и врачей, повышение доступности специалистов, расширение возможностей для диагностики и профилактики заболеваний, внедрение цифровых технологий.