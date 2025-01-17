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Стали известны даты донорских суббот в центре крови Подмосковья в 2025 году

Московский областной центр крови утвердил график «Донорских суббот» в 2025 году в обособленных структурных подразделениях (ОСП). Они располагаются в городских округах: Щелково (ул. Новая Фабрика, 8.), в Подольске (ул. Кирова, 9), в Воскресенске (Больничный проезд, 5) и в Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5.) Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ОСП «Орехово-Зуево» приглашает на «донорские субботы» 25 января, 22 февраля, 19 апреля, 13 сентября, ОСП «Подольск»: 12 апреля, 31 мая, 2 августа, 13 декабря. В Щелково и Воскресенске доноров ждут каждую 1-ю субботу месяца — 1 февраля, 1 марта, 5 апреля, 7 июня, 5 июля, 2 августа, 6 сентября, 4 октября, 1 ноября, 6 декабря. Также в Воскресенске дополнительно пройдет донорская суббота в день студента, 25 января.

Подразделения будут открыты для приема доноров в указанные даты с 08:00 до 13:00. В остальное время учреждения службы крови открыты с понедельника по пятницу, время приема доноров — с 08:00 до 13:00.

«Сдав кровь, вы сможете спасти жизнь пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — сказал заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.

Чтобы стать донором, нужно:

взять на донацию необходимые документы: оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте в любом субъекте РФ);

быть совершеннолетним;

не иметь противопоказаний к донации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.