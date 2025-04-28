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Стал известен режим работы МОККВД в майские праздники

В период с 1 мая по 11 мая 2025 года филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по измененному графику. В связи с праздничными днями, прием пациентов будет приостановлен 1, 8 и 9 мая 2025 года. В остальные дни работа консультативно-диагностических отделений будет осуществляться по стандартному или сокращенному расписанию. Стационарные отделения с дневными стационарами будут открыты только 5, 6 и 7 мая 2025 года. С 12 мая 2025 года прием возобновится в обычном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Будьте внимательны к своему здоровью и учитывайте изменения в расписании работы филиалов учреждения в праздничные дни», — сказала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Рекомендуется планировать посещения врача заблаговременно, учитывая информацию в памятке. Однако, при возникновении ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, следует незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру 112.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.